При благоустройстве инклюзивного парка в Челябинске закопают ненастоящий скелет динозавра

Иллюстрация: администрация Челябинска

Завершить благоустройство инклюзивного парка в Челябинске на пересечении улиц Труда и Володарского планируется до конца года. В ближайшем времени здесь появятся детская и спортивные площадки, сенсорный сад, зона настольных игр, а также другие места для отдыха и развлечений. В центре развития городской среды Челябинска рассказали, что будет учтено при создании новой точки притяжения.

— Участок транзитный и расположен по соседству с жилыми дворами, поэтому при проектировании архитекторы следовали принципу универсального дизайна. Сквер должен быть доступным для всех, вне зависимости от возраста и особенностей здоровья, — отметили в центре развития городской среды Челябинска.

Покрытия на дорожках и площадках в инклюзивном парке будут выполнены разными материалами, которые отличаются тактильно, по звуку и цвету, чтобы слабовидящие могли определить начало другой зоны.

В центре общественного пространства сделают детскую площадку, где разместят качель-гнездо для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, развивающий сенсорный лабиринт, а также карусель и батут, куда может заехать инвалидная коляска. Кроме того, запланировано два вида песочниц: одна будет обычной с игровыми элементами и экскаватором, а другая – приподнятая. Кстати, в одной из них спрячут ненастоящий скелет динозавра, который потом смогут раскопать дети.

Рядом с детской площадкой расположилась зона пикника, там предусмотрено несколько больших столов под навесом и несколько маленьких для небольших компаний. Здесь можно также проводить мероприятия, так как между двумя группами столов сохранили пространство для импровизированной сцены.

Ближе к жилому дому по улице Володарского появится зона тихого отдыха с удобными скамейками, в центре которого высадят большую ель - ее будут украшать к новогодним праздникам. Рядом со скамейками предусмотрели тактильные игровые элементы, чтобы можно было занять детей, пока родители отдыхают.

В западной части сквера расположилась спортивная площадка, зона настольных игр и сенсорный сад с тактильной тропой для ходьбы босиком.

В зоне тихих игр помимо шахматных столов появится тактильный куб — это отдельный интерактивный элемент для слабовидящих и слепых людей.

Ближе к пересечению Труда и Володарского проектировщики предусмотрели общественный туалет.

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