Мошенник с сайта попутчиков оставил жительницу Челябинской области без денег

Потерпевшая лишилась четырех тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области 44-летняя жительница Магнитогорска во время поиска попутчика для поездки в другой город оказалась обманута мошенником. Она лишилась четырех тысяч рублей, пытаясь заплатить за страховой взнос. Об этом сообщили в УМВД по Магнитогорску.

Женщина нашла объявление на известном сайте для поиска попутчиков. Она связалась с водителем, чтобы обсудить детали поездки в Тюмень. Мужчина предложил внести страховой взнос в размере 40 рублей и переслал ссылку для оплаты. Женщина ввела данные банковской карты, после чего у нее со счета списались 4 тысячи рублей. Водитель перестал выходить на связь.

Жительница Магнитогорска обратилась в полицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас идет поиск водителя, обманувшего женщину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru