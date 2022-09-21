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Общество21 сентября 2022 19:09

В Челябинской области спустя 3 дня поисков нашли пожилую женщину

Пропавшая сама вышла к опознавшим ее людям
Андрей МОСКВИЧЕВ
В поисках участвовали волонтеры

В поисках участвовали волонтеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске после трех дней поисков нашли пропавшую 76-летнюю женщину. Как пишут в группе спасательного отряда, пропавшая самостоятельно вышла к людям, опознавшим ее по ориентировкам.

— Волонтеры отряда до двух часов ночи работали совместно с сотрудниками правоохранительных органов на месте предполагаемого нахождения пропавшей, но результатов не было. Сегодня вечером пропавшая самостоятельно вышла к воротам СНТ «Металлург-2», была опознана по ориентировке охранниками, которые и сообщили о бабушке в отдел полиции и нашему координатору, — пишут в группе «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в ВКонтакте.

В отряде рассказали, что поиски женщины продолжались почти три дня, однако в итоге в поисках женщины помогла именно ориентировка, на которую обратили внимание.

Ранее в Челябинской области объявили о проверке системы массового оповещения о катастрофах, авариях и стихийных бедствиях. Сигнал тревоги подадут не только через сирены и громкоговорители, но на телевидении, и даже через домофоны.

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