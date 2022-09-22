На челябинском участке трассы М5 загорелась фура

Фото: Трасса М5 Уфа-Челябинск / ВКонтакте

В Челябинской области под Симом на трассе М5 загорелась фура торговой сети «Магнит». Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, машина перекрыла одну из полос.

— Ашинский пожарно-спасательный отряд выезжал на возгорание фуры на трассе М5 в районе 1592 километра. На месте работало 2 единицы техники и 7 человек личного состава, — объяснили в ведомстве.

Как уточнили в МЧС, в ходе происшествия нет пострадавших. Причины возгорания сейчас уточняются сотрудниками ведомства.

Ранее в Челябинске 31-летний мужчина угнал два отечественных автомобиля, чтобы добраться до Еманжелинска. Доехать самостоятельно до пункта назначения он не смог, так как одна машина сломалась, а другая была разбита в ДТП.

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