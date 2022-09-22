На МКС прилетел космонавт из Челябинска

Фото: пресс-служба Роскосмоса

Космический корабль «Циолковский», членом экипажа которого является выпускник ЮУрГУ Дмитрий Петлин, успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Об этом рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

— Десять землян, работающих на орбите планеты: космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и европейский астронавт Саманта Кристофоретти, — такой подписью сопроводили фотографию космонавтов.

Как добавили в Роскосмосе стыковка состоялась 22 сентября в 00:34. Петлин стал частью команды, которая прилетела на замену Олегу Артемьеву, Сергею Корсакову и Денису Матвееву.

Дмитрию Петелину 39 лет. Он родился в Казахстане, но потом переехал в Челябинскую область, учился на аэрокосмическом факультете ЮУрГУ. Шанса полететь в космос он ждал 10 лет. О подготовке к полету он рассказал в интервью КП-Челябинск.

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