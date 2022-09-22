Бабье лето в Челябинской области растянется до конца недели

Уже в воскресение ожидаются дожди Фото: Евгения ГУСЕВА

Теплая погода в Челябинской области растянется до конца этой недели. Как указано в прогнозе синоптиков, в среднем температура будет держаться в районе +25 градусов.

— С 22 по 24 сентября в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В среднем, температура будет держаться в районе от +22 до +29 градусов, — указано в прогнозе регионального гидрометцентра.

Ветер также не повлияет на погоду. В среднем, скорость порывов не будет превышать 6 метров в секунду.

Ранее в Челябинской области целый город накануне осеннего похолодания остался без тепла и горячей воды. Из кранов в Бакале бежит ледяная и грязная жидкость, а от пустых труб в квартирах становится только неуютнее.

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