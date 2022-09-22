Ну и пусть на улице +25: в Копейске 22 сентября стартует отопительный сезон

Отопление начнут подключать постепенно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще в одном городе Челябинской области решили начать отопительный сезон. 22 сентября отопление начнут включать в Копейске. Постановление об этом подписал глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик.

В первую очередь обогревать начнут социальные объекты. На активацию отопительной системы понадобится несколько дней.

Руководителям теплоснабжающих организаций в Копейске поручили проследить за началом отопительного сезона по графику, а главам управляющих компаний — обеспечить нормативную температуру в жилых домах.

Между тем 22 сентября в Челябинской области прогнозируют нехарактерно теплую погоду: от +22 до +27 градусов днем. А в ближайшие два дня обещают от +19 до +29 градусов. По ночам, правда, возможны заморозки до +1.

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