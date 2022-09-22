Одну машину сломал, вторую разбил: в Челябинске поймали неудачливого угонщика

Сломав обе машины, угонщик украл аккумуляторы. Фото: УМВД по Челябинску

В Челябинске мужчина за ночь попытался угнать две машины, но обе попытки закончились плачевно.

31-летний ранее судимый и неработающий мужчина сначала украл «Жигули» четвертой модели со двора дома по улице Барбюса. На старенькой машине ему удалось доехать лишь до соседнего двора. После этого автомобиль сломался. Угонщик решил поживиться хотя бы запчастями, вытащил из «Жигулей» аккумулятор и сбежал.

Вскоре на улице Шота Руставели мужчина заметил еще один ВАЗ-2104. Он влез в салон, замкнул провода и завел машину. На этот раз угонщику удалось уехать за пределы Челябинска. Но возле заправки в Еткульском районе водитель не справился с управлением, врезался в ограждение и проколол сразу два колеса. Тогда мужчина поступил по уже проверенной схеме: снял с «Жигулей» аккумулятор и сбежал.

Оба украденных аккумулятора горожанин позже сдал на металлолом.

Как рассказали в УМВД по Челябинску, полицейским удалось найти и батареи, и машины, и подозреваемого.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела о неправомерном завладении автомобилем и краже. Челябинца пока что поместили в изолятор временного содержания.

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