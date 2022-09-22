В Челябинской области появится горно-туристический кластер

В 2021 году «Солнечная долина» подключилась к развитию горнолыжного центра «Завьялиха».

- В прошлом году мы приобрели гостиничный комплекс «Каменный цветок», в рамках выполнения задач, поставленных губернатором Алексеем Текслером по развитию горнолыжных курортов в Челябинской области. Это наш вклад в восстановление некогда популярных туристических территорий, оказавшихся сегодня в непростом положении. Мы рассчитываем на синергетический эффект между двумя курортами. При этом все наши планы по развитию непосредственно «Солнечной долины» остаются в силе. Мы удвоили зону катания на курорте, возводим новые отели, - рассказал Олег Сиротин, председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина».

В предстоящем горнолыжном сезоне на курортах будет действовать единый ски-пасс, который позволит кататься как на «Солнечной долине», так и на «Завьялихе». Также для удобства гостей будет сформировано единое пакетное предложение – горнолыжный тур с проживанием на «Солнечной долине» и трансфером до курорта «Завьялиха».

- Помимо этого мы будем развивать детские направления, в частности, ставшее популярным у школьников из Челябинска и горно-заводской зоны «Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд». В рамках таких оздоровительных мероприятий дети учатся кататься на лыжах и сноубордах по специальным льготным тарифам. Также на курорте «Завьялиха» будут реализованы программы оздоровления для студентов «Каталица» и «Солидол», - добавил коммерческий директор ГЛК «Солнечная долина» Николай Шиков.

Инфраструктуру «Завьялихи» также дополнят новая учебная трасса, протяженностью 140 метров, тюбинговый комплекс, прокат нового оборудования, сервисный центр, каток, мангальные зоны, школа инструкторов Alpine school, инструкторы которой сертифицированы по международной системе аттестации.

Сейчас на курорте ведется активная подготовка к горнолыжному сезону: закуплено две новых снегоуплотнительных машины, ведутся подготовительные работы к искусственному оснежнению учебной трассы и трассы для тюбинга, которые будут освещены в вечернее время.

Открытие нового горнолыжного сезона на «Завьялихе» запланировано на 26 ноября, а «Солнечная долина» запустит трассы 4 ноября.