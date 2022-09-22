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Здоровье22 сентября 2022 6:02

В Челябинской области 1127 человек за день заболели коронавирусом

Заболеваемость в регионе по-прежнему растет
Елена КОЛЧИНА
На больничном уже больше 13 тыс. южноуральцев

На больничном уже больше 13 тыс. южноуральцев

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 1127 новых случаев коронавируса — на 31 больше, чем накануне. Среди новых заболевших 82 школьника.

По данным регионального министерства здравоохранения к 22 сентября, на лечении остаются 13 808 жителей Челябинской области. За сутки три пациента умерли от ковидной пневмонии.

Уже у 366 818 южноуральцев диагностировали коронавирус за все время с начала пандемии.

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