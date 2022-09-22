При столкновении иномарок в центре Челябинска пострадала 14-летняя девочка

Машины столкнулись на перекрестке
Фото: Артем КИЛЬКИН
В ДТП в центре Челябинска пострадала 14-летняя школьница. Авария случилась 21 сентября на пересечении проспекта Ленина с улицей Красной. Столкнулись Opel под управлением 45-летней женщины и Isuzu, за рулем которого сидел 61-летний мужчина.
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, травмы получила 14-летняя пассажирка Opel. Она ехала на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. Девочке оказали первую помощь и отправили долечиваться на дому.
В полиции начали проверку и выясняют все обстоятельства аварии.
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