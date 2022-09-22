В Челябинской области женщина отдала таксисту смартфон, а потом обвинила водителя в краже

Смартфон вернулся к владелице вместе с уголовным делом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Челябинской области в ложном доносе подозревают пассажирку такси. Жительница Чесменского района вместо денег за поездку отдала водителю свой смартфон.
Вскоре женщина передумала, решила вернуть гаджет и сообщила в полицию, что таксист ее обокрал.
— В ходе дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что телефон жительнице Чесменского района таксист привез обратно домой, — рассказали в региональном ГУ МВД.
Получив назад свой смартфон, женщина стала фигуранткой уголовного дела. За заведомо ложный донос ей грозит штраф до 120 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.
До суда жительницу Чесменского района оставили под подпиской о невыезде.
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