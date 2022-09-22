Более 1,5 тысячи участников зернового рынка в Челябинской области прошли регистрацию во ФГИС «Зерно»

Челябинская область лидирует в Уральском федеральном округе по числу организаций, зарегистрированных в федеральной информационной системе «Зерно». На сегодняшний день практически все организации, которые осуществляют производство, хранение, переработку и транспортировку зерна на территории Челябинской области, встали на госучёт.

«Федеральная информационная система позволяет отслеживать вклад региона в продовольственную безопасность страны, повышает уровень цифровизации зернового комплекса, заставляет уйти от нелегальных сделок», - отмечает заместитель министра сельского хозяйства региона Инна Подшивалова. По данным ФГБУ «Центр Агроаналитики», из 3830 организаций Уральского федерального округа, зарегистрированных во ФГИС «Зерно», более 40% - представители Челябинской области.

По данным на 19 сентября в системе в системе зарегистрировано 1542 региональных участника, в том числе все элеваторы и хлебоприёмные пункты. Из зарегистрированных 362 организации уже заключили в общей сложности 3400 зерновых сделок. «Система позволяет увидеть сбор зерна в разрезе зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также отследить его качество, - отмечает начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования Анна Кожевина. – При регистрации партий или сделок учитывается значительное количество параметров, таких как уровень клейковины, стекловидность и другие». Так, на 19 сентября, согласно данным ФГИС «Зерно», из 1 млн 722 тыс. т зерна, собранного в регионе, к зерновым культурам отнесено 1 млн 559 тыс. т, к зернобобовым - 159 тыс. т и к масличным — 3 тысячи тонны. Мониторинг по районам выявил, что наиболее оперативно вносят данные в систему по сбору зерна и совершаемым сделкам участники рынка в Увельском, Брединском и Уйском районах области. В сентябре ввоз зерна на территорию области составил 6 тысяч тонн. Напомним, что в соответствии с действующим законодательством в 2022 году всё зерно сельхозпроизводителям необходимо будет внести в систему. Всего в России практически 84 тыс. организаций прошли регистрацию в системе, сформировали 161,9 тыс. партий зерна и подписали 140,6 тыс. СДИЗ (сопроводительных документов по зерновым сделкам).

В Челябинской области, по данным на 22 сентября, убрано 84% зерновых и зернобобовых культур, собрано 1 млн 840 тыс. т зерна. Также убрана пятая часть масличных культур, намолочено 56,6 тыс. т маслосемян.