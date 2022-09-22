Минфин Челябинской области хочет спасти деревья на Алом поле

Фото: минфин Челябинской области.

Коллектив министерства финансов Челябинской области в годовщину образования своего ведомства решил проверить состояние деревьев, которые были высажены три года назад на Алом поле. Обследование показало, что деревья нужно спасать после жаркого лета и готовить к зиме.

Для профессионального анализа финансисты пригласили директора ботанического сада Челябинского госуниверситета Веру Меркер.

Чиновники усиленно полили деревья и провели санитарную обрезку.

— Нас очень беспокоило состояние деревьев, — рассказал министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. — Нам показалось, что несколько деревьев совсем погибли, листва на них пожухла, ветки были сухими. После рекомендаций специалиста сложилось понимание, как следим и ухаживаем за деревьями.

Деревьям нужен еженедельный полив. Фото: минфин Челябинской области.

Ботаник ЧелГУ Вера Меркер заключила, что деревья совсем молодые и нуждаются в еженедельном поливе вплоть до октября.

— Нельзя просто посадить, уехать и забыть. Деревья погибнут, — прокомментировала Вера Меркер. — Нелегкий труд вырастить их в городской среде. Хорошо, что вы проявляете заботу о своих питомцах.

Теперь министерство будет поливать деревья на Алом поле каждую неделю.

Андрей Пшеницын и Вера Меркер обсудили план спасения молодых деревьев на Алом поле. Фото: минфин Челябинской области.

Аллея финансистов была высажена в центре Челябинска в 2018 году в честь 100-летия со дня образования финансовой системы области. Сотрудники минфина высадили 35 деревьев с необычными названиями – «липа бюджетная», «рябина доходная» и «клен сбалансированный».

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