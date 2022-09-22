В Магнитогорске женщина заплатила 80 тысяч рублей за несуществующий сахар

В попытке сэкономить жительница Магнитогорска потеряла деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области мошенники лишили крупной суммы денег индивидуального предпринимателя. 54-летняя женщина искала в интернете объявления о продаже продуктов, чтобы приобрести сахар по самой выгодной цене. Подобрав подходящее предложение, горожанка связалась с продавцом, договорилась о способе и времени доставки крупной партии.

Продавец попросил предоплату — 80 тыс. рублей, и предпринимательница перевела ему деньги. Сахар женщине так и не привезли, а забравший деньги торговец перестал выходить на связь. Горожанка обратилась за помощью в полицию.

Как рассказали в УМВД по Магнитогорску, обманщика, предлагавшего дешевый сахар, пытаются разыскать. Возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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