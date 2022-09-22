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Происшествия22 сентября 2022 10:49

В Магнитогорске эвакуировали сотрудников и посетителей администрации города

В мэрии сработала автоматическая пожарная сигнализация
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Сотрудников и посетителей мэрии вывели на улицу Фото: Администрация Магнитогорска

Сотрудников и посетителей мэрии вывели на улицу Фото: Администрация Магнитогорска

В Магнитогорске Челябинской области эвакуировали сотрудников и посетителей администрации города. Сегодня утром там сработала пожарная сигнализация, после чего всех людей вывели на улицу.

Оказалось, что все это — плановая тренировка при возникновении ЧС. В ней участвовали сотрудники управления гражданской защиты населения и отдела надзорной деятельности. В итоге все прошло успешно, в мэрии проверили исправность систем и оценили действия работников в экстренных ситуациях.

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