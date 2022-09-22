Начальница почты в Челябинске всего за одну смену украла 6,5 млн рублей

Сотрудница почты переводила на свой счет деньги работодателя Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Челябинске начальницу районного почтового отделения подозревают в присвоении 6,5 млн рублей. 50-летнюю женщину задержали сотрудники полиции.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, горожанка руководила почтовым отделением, но временно также работала кассиром-операционистом. Получив доступ к финансам почтового отделения, за одну рабочую смену женщина успела перевести со счетов почты на свой счет в банке около 6,5 млн рублей.

В полиции возбудили уголовное дело о присвоении средств в особо крупном размере. Начальнице отделения грозит лишение свободы на срок до 10 лети штраф до 1 млн рублей. Пока что подозреваемую оставили под подпиской о невыезде.

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