Связали и запихнули в багажник: в Челябинской области полицейский предотвратил похищение и спас теленка

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области участковый уполномоченный полиции помешал украсть породистого теленка.

Лейтенант Владимир Сафронов ночью объезжал окрестности Карталов и заметил машину на проселочной дороге недалеко от села Анненское. Полицейскому машина показалась подозрительной, он ее остановил и попросил водителя открыть багажник. В багажнике лежал связанный теленок герефордской породы, при этом у водителя и пассажира не было документов на детеныша.

Оказалось, что двое 26-летних карталинцев случайно заметили теленка, пасшегося на обочине дороги. Они сразу решили украсть и продать животное. Теленка схватили, связали и положили в багажник.

Побоявшись, что на обычной трассе их может остановить экипаж ДПС, карталинцы решили добираться до ближайшего села проселочными дорогами, но как раз это и привлекло внимание участкового.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, теленка отобрали у похитителей и вернули хозяину. В отношении карталинцев возбудили уголовное дело о краже.

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