Кто больше мусорит? Челябинская область стала второй на Урале по образованию мусора

Курганская область оказалась последней в рейтинге по количеству мусора на Урале. Фото: "КП" Архив

Общественники и журналисты составили рейтинг регионов УрФО по объему произведенных отходов. Статистику по мусору брали в официальных источниках. Экологи считают, что первой тройки стоит задумать о разумном потреблении, чтобы не допускать мусорного коллапса и проблем с экологией.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», лидер по производству мусора – Свердловская область. Второе место у Челябинской – жители региона за 2021 год выбросили 811 тысяч тонн. Получается, каждый южноуралец отправил на мусорку 237 килограммов отходов.

Третье место у Югры. Четвертое – у Тюменской области. Пятое место, но первое по количеству мусора, выброшенного одним человеком, у Ямало-Ненецкого автономного округа.

Завершает рейтинг Курганская область. Жители региона выбросили 166,5 тысяч тонн мусора. На одного приходится по 206 килограммов мусора.

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