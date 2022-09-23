Кто больше мусорит? Челябинская область стала второй на Урале по образованию мусора

Курганская область оказалась последней в рейтинге по количеству мусора на Урале.
Фото: "КП" Архив
Общественники и журналисты составили рейтинг регионов УрФО по объему произведенных отходов. Статистику по мусору брали в официальных источниках. Экологи считают, что первой тройки стоит задумать о разумном потреблении, чтобы не допускать мусорного коллапса и проблем с экологией.
Как пишет ИА «Уральский меридиан», лидер по производству мусора – Свердловская область. Второе место у Челябинской – жители региона за 2021 год выбросили 811 тысяч тонн. Получается, каждый южноуралец отправил на мусорку 237 килограммов отходов.
Третье место у Югры. Четвертое – у Тюменской области. Пятое место, но первое по количеству мусора, выброшенного одним человеком, у Ямало-Ненецкого автономного округа.
Завершает рейтинг Курганская область. Жители региона выбросили 166,5 тысяч тонн мусора. На одного приходится по 206 килограммов мусора.
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