В Челябинской области мужчина поджег дом нелюбимого соседа

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Жителя Златоуста подозревают в поджоге частного дома. Пожар случился на улице Электровозной.

Сотрудники полиции выяснили, что 40-летнему мужчине очень не нравился владелец дома. Желая расквитаться с недругом, златоустовец после полуночи прокрался на чужой участок, облил здание горючей жидкостью и поджег, а затем сбежал. Сгорела лишь часть постройки, пожар удалось потушить, и люди не пострадали. Однако ущерб от происшествия оценили в 1 млн рублей.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, подозреваемого нашли и задержали. Мужчину отправили в изолятор временного содержания. Возбудили уголовное дело о покушении на умышленное уничижение чужого имущества. Поджигателю теперь грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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