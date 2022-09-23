Трибун пока нет: в Челябинске заканчивают строительство трассы для ночных гонок

Пока вместо машин по гоночной трассе катаются катки и грейдеры. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске заканчивается первый этап строительства спортивного комплекса «Трасса 74». На гоночную площадку на улице Северный Луч рассчитывают не только привлечь начинающих автоспортсменов, но и переманить лихачей, устраивающих заезды на дорогах общего пользования.

— Челябинск получит большой, современный центр для любителей автоспорта, способный принимать соревнования всероссийского уровня. А удаленность от жилых кварталов позволит проводить здесь ночные заезды, которые сегодня так мешают многим челябинцам, — рассказала мэр Наталья Котова.

Проект спорткомплекса. Иллюстрация: администрация Челябинска

В этом году должны завершить создание трассы для драгрейсинга и дрифта, и площадки, где в будущем построят зрительскую трибуну. Кроме того, в первый этап создания комплекса включено строительство ангаров для техники, административных зданий и бетонного ограждения, которое обезопасить зрителей во время гонок.

В 2023 году работы на будущей трассе продолжатся. Нужно будет построить трибуну, благоустроить прилегающую территорию. В проекте также заложена возможность возведения гостиницы для приезжих автоспортсменов, пунктов питания и теплых раздевалок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru