Трибун пока нет: в Челябинске заканчивают строительство трассы для ночных гонок

Пока вместо машин по гоночной трассе катаются катки и грейдеры. Фото: администрация Челябинска
В Челябинске заканчивается первый этап строительства спортивного комплекса «Трасса 74». На гоночную площадку на улице Северный Луч рассчитывают не только привлечь начинающих автоспортсменов, но и переманить лихачей, устраивающих заезды на дорогах общего пользования.
— Челябинск получит большой, современный центр для любителей автоспорта, способный принимать соревнования всероссийского уровня. А удаленность от жилых кварталов позволит проводить здесь ночные заезды, которые сегодня так мешают многим челябинцам, — рассказала мэр Наталья Котова.
Проект спорткомплекса. Иллюстрация: администрация Челябинска
В этом году должны завершить создание трассы для драгрейсинга и дрифта, и площадки, где в будущем построят зрительскую трибуну. Кроме того, в первый этап создания комплекса включено строительство ангаров для техники, административных зданий и бетонного ограждения, которое обезопасить зрителей во время гонок.
В 2023 году работы на будущей трассе продолжатся. Нужно будет построить трибуну, благоустроить прилегающую территорию. В проекте также заложена возможность возведения гостиницы для приезжих автоспортсменов, пунктов питания и теплых раздевалок.
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