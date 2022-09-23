Уже 14,5 тыс. человек в Челябинской области лечатся от коронавируса

Заболеваемость растет с каждым днем Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 1166 человек, в том числе у 80 школьников. Накануне новых заболевших было на 39 меньше.

По данным регионального министерства здравоохранения к 23 сентября, на лечении находятся 14 511 заболевших Covid-19 южноуральцев. За сутки от ковидной пневмонии умерли два пациента.

За все время с начала пандемии 367 984 официально подтвержденных случая коронавируса зарегистрировали в Челябинской области.

Напомним, в регионе изменились правила ревакцинации. О том, как сейчас прививают против коронавируса рассказала вице-губернатор Ирина Гехт.

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