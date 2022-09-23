Предприниматели из Магнитогорска пожаловались Алексею Текслеру на увеличение тарифа по вывозу отходов в 10 раз

Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске открылся форум «Бизнес Урала – 2022», приуроченный к 20-летию общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». На форуме с участием губернатора Алексей Текслера предприниматели озвучили свои проблемы. В частности, бизнесмены из Магнитогорска пожаловались, что после смены компании по вывозу отходов и закрытия старого полигона, платежи стали непосильными.

Вопрос озвучила вице-председатель челябинского областного отделения «Опоры России» Елена Фасахова.

— Производитель мебели ежемесячно вынужден вывозить и утилизировать более 20 тонн отходов, — рассказала Елена Фасахова. — До 1 июля 2022 года он пользовался услугами компании ЦКС, и стоимость составляла порядка 5 тысяч рублей. После 1 июля данные услуги в Магнитогорске и ближайших районах оказывает единственный поставщик «Систиматик». стоимость составляет 1905 рублей за тонну вне зависимости от вида принимаемых отходов. Сегодня вместо 5 тысяч рублей приходится платить порядка 50 тысяч ежемесячно.

Магнитогорские предприниматели пожаловались, что сумма в 50 тысяч рублей для них неподъемна. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проверить обоснованность тарифа, но также отметил, что никто не мешает бизнесу вывозить отходы по конкурентной цене.

— Мы регулируем только твердые коммунальные отходы, — ответил Алексей Текслер. —Промышленные отходы не регулируются ни в регионе, ни в стране. Специфика Магнитогорска, что там была старая свалка, и только расходы на транспорт составляли стоимость этой услуги. Сегодня это еще и инвестиционные затраты предпринимателя, который вложился в новый современный полигон. Если вы считаете, что это дорогая услуга, предложите проект более дешевый. Это может сделать любой предприниматель.

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