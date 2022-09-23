Житель Челябинской области потерял 195 тысяч рублей, пытаясь устроиться на работу удаленно

Мужчина не догадался об обмане, даже когда у него начали пропадать деньги Фото: Артем КИЛЬКИН

Мошенники предложили жителю Челябинской области поработать в банке и получили 195 тыс. рублей.

Жителю озерского поселка Новогорный позвонила незнакомка. Она предложила 39-летнему мужчине удаленную работу по продвижению банковских услуг. Будущему сотруднику, по словам незнакомки, достаточно было установить приложение на телефон и оформить кредитную карту банка, чтобы поднять рейтинг организации.

Мужчина выполнил все требования, и вскоре ему стали приходить сообщения о списании денег со счета. Мошенники в телефонном разговоре убедили южноуральца, что все в порядке, деньги скоро вернутся. Вот только до этого нужно оформить кредит на 100 тыс. рублей, ведь это еще больше поднимет рейтинг банка. Мужчина оформил кредит, и всю сумму тут же списали с его счета.

Лишь после этого житель Новогорного заподозрил, что его обманывают. Мошенники успели забрать у него 195 тыс. рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинское области, аферистов сейчас разыскивают, в полиции возбудили уголовное дело о краже.

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