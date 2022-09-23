В Челябинске перестанет ходить «садовый» троллейбус №21С

Последним днем работы маршрута станет 25 сентября Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 26 сентября перестанет курсировать троллейбус №21С «ЧТЗ - ТЭЦ-3». Это сезонный маршрут, который летом перевозил дачников.

В «ЧелГЭТ» пояснили, что маршрут отменяют из-за скорого окончания садоводческого сезона и в связи с уменьшением количества пассажиров.

— Троллейбусы с сезонного маршрута будут направлены для усиления маршрутов № 12, № 14, № 17, — уточнили в ОГКУ «Организатор перевозок».

«Дачные» маршруты автобусов пока не отменяют, садоводы смогут пользоваться ими до 15 октября.

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