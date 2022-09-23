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Общество23 сентября 2022 9:50

В Челябинской области перенесли старт отопительного сезона из-за погоды

В Миассе отопительный сезон начнется 26 сентября
Елена КОЛЧИНА
Обогрев квартир решили начать на неделю раньше

Обогрев квартир решили начать на неделю раньше

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миассе решили перенести начало отопительного сезона из-за грядущего похолодания.

— С понедельника, 26 сентября, тепло начнет поступать в многоквартирные дома, — сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Ранее отопительный сезон в Миассе планировали начать 1 октября, а с 12 сентября подключали тепло в отдельных социальных учреждениях по заявкам руководителей.

По прогнозу метеорологов, 26 сентября в Челябинской области наступит резкое похолодание. Дневная температура воздуха составит от +4 (в северных районах) до +14 (на юге региона) градусов.

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