Первый снег в Челябинской области может выпасть уже через три дня

В Челябинской области резко похолодает Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следующая неделя в Челябинской области может начаться с первого осеннего снегопада. По прогнозу метеорологов, днем в понедельник 26 сентября пойдут дожди, местами они будут сильными, а на севере региона дождь будет чередоваться с мокрым снегом.

В северной части Челябинской области днем прогнозируют +4, +9 градусов, а в южной — до +14 градусов. При этом отдельные порывы ветра достигнут скорости 15 метров в секунду.

Напомним, из-за грядущего резкого похолодания в Миассе решили на неделю раньше начать отопительный сезон.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru