Первый снег в Челябинской области может выпасть уже через три дня

В Челябинской области резко похолодает
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Следующая неделя в Челябинской области может начаться с первого осеннего снегопада. По прогнозу метеорологов, днем в понедельник 26 сентября пойдут дожди, местами они будут сильными, а на севере региона дождь будет чередоваться с мокрым снегом.
В северной части Челябинской области днем прогнозируют +4, +9 градусов, а в южной — до +14 градусов. При этом отдельные порывы ветра достигнут скорости 15 метров в секунду.
Напомним, из-за грядущего резкого похолодания в Миассе решили на неделю раньше начать отопительный сезон.
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