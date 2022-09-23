Движение по новой дороге в челябинском микрорайоне Чурилово частично откроют в октябре

Дорога пока готова лишь частично. ФОто: администрация Челябинска
В октябре собираются во временном варианте открыть движение по 2-й Эльтонской улице в челябинском микрорайоне Чурилово. Об этом заявили в мэрии города.
Там уточнили, что открытие проезда не связано с завершением дорожного строительства. Контракт на асфальтирование улицы рассчитан на два года, окончить все работы должны лишь в октябре 2023 года.
Пока на участке укладывают нижний слой асфальта.
Через год отрезок 2-й Эльтонской между улицей Трашутина и Первым озером должен превратиться в двухполосную асфальтовую дорогу с тротуарами, велосипедной дорожкой, фонарями, ливневой канализацией и остановочными павильонами. Вдоль улицы рассчитывают разбить газон и высадить деревья.
Напомним, дорогу к Первому озеру начали строить весной этого года. До того жители Чурилово жаловались на отсутствие удобного асфальтированного проезда к домам. После завершения дорожного строительства в мэрии надеются заняться благоустройством береговой линии озера.
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