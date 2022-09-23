Движение по новой дороге в челябинском микрорайоне Чурилово частично откроют в октябре

Дорога пока готова лишь частично. ФОто: администрация Челябинска

В октябре собираются во временном варианте открыть движение по 2-й Эльтонской улице в челябинском микрорайоне Чурилово. Об этом заявили в мэрии города.

Там уточнили, что открытие проезда не связано с завершением дорожного строительства. Контракт на асфальтирование улицы рассчитан на два года, окончить все работы должны лишь в октябре 2023 года.

Пока на участке укладывают нижний слой асфальта.

Через год отрезок 2-й Эльтонской между улицей Трашутина и Первым озером должен превратиться в двухполосную асфальтовую дорогу с тротуарами, велосипедной дорожкой, фонарями, ливневой канализацией и остановочными павильонами. Вдоль улицы рассчитывают разбить газон и высадить деревья.

Напомним, дорогу к Первому озеру начали строить весной этого года. До того жители Чурилово жаловались на отсутствие удобного асфальтированного проезда к домам. После завершения дорожного строительства в мэрии надеются заняться благоустройством береговой линии озера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru