Внутренний туризм на Южном Урале продемонстрировал рекордные показатели

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Недаром челябинские власти усиленно готовились к высокому туристическому сезону, пишет паблик о жизни региона «Челябушка».

Выводы по его завершении воодушевляют и первые цифры говорят за себя, хотя многие подсчёты ещё впереди:

— количество туристических поездок по Южному Уралу перевалило за миллион;

— доходы от этой сферы в регионе выросли на 54%; отели принесли 3,5 миллиарда рублей, клиентов в них было на 35% больше, чем с января по июнь;

— круг операторов в системе кэшбэка расширился втрое.

— Поднять планку внутреннего туризма удалось даже при всех недостатках вроде отсутствия коммуникаций. Ясно, что в какой-то степени на увеличении потока гостей сказалась недоступность международных и переполненность российских курортов. Но и принятые меры были не напрасными. Вероятно, не последнюю роль сыграло создание «Центра проектного развития и туризма Челябинской области». Естественно, сработала развёрнутая пиар-кампания от Ростуризма. Полагаем, людей привлекло обилие пакетов предложений — от санаторных путёвок и дайвинга на озёрах до экстрим-походов в нацпарках, — добавляют авторы канала. — Облегчило задачу и финансирование. Например, те же расходы на популяризацию туризма в регионе в начале 2022-го повысили в 3,5 раза и теперь чувствуется, что не зря. Ну, а в 2023-м с траншем от федерального центра на инфраструктуру в туризме вообще можно будет горы свернуть.