На Южном Урале создадут горный кластер

Фото: Архив КП.

В преддверии сезона снега в Челябинской области громко объявили о создании горного кластера. Как сообщает паблик о жизни региона «Челябушка», его образуют путём слияния двух курортов — «Солнечной долины» и «Завьялихи» (ещё в прошлом году собственники первого взяли второй под протекцию с расчётом на синергетический эффект).

Если «Солнечная долина» в срочных (и внушительных) инвестициях не нуждается, так как суперпопулярна, напичкана по последнему слову техники и регулярно принимает международные соревнования, то вот у «Завьялихи», организованной когда-то в окрестностях закрытого атомного города, похоже, должна наступить вторая жизнь, поскольку она длительно простаивала в долгах, с устаревшим оборудованием и без посетителей, — рассуждают авторы телеграм-канала. — Фактически надо совершить рывок в развитии. Для начала на канатке модернизируют инфраструктуру, освежат гостиницу, плюс — запустят единый пакет с трансфером между курортами, хотя в пути получается аж три часа езды. Чем не синергия,