В Челябинске митинг-концерт «Своих не бросаем» посетили более 11 тысяч человек

Челябинцы решили поддержать народы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В челябинском парке Гагарина в пятницу, 23 сентября, прошел митинг-концерт «Своих не бросаем». Мероприятие проводилось в поддержку референдумов по присоединению территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.
В концерте приняли участие народный артист России Дмитрий Харатьян, ВИА «Ариэль» и лучшие музыкальные коллективы региона. На мероприятии также присутствовали депутаты Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов и Яна Лантратова. Последняя рассказала, как ей несколько лет назад пришлось увозить детей из-под обстрелов в Донбассе.
Организаторы мероприятия провели подсчет пришедших на митинг-концерт людей. По их статистике, поддержать народы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в Челябинске решили 11,5 тысяч человек.
Напомним, из-за концерта частично закрывали улицы Энтузиастов и Коммуны. Кроме того, для автомобилистов были недоступны парковки.
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