В Челябинской области разработали трехвагонные низкопольные трамваи

Фото: пресс-служба миндортранса Челябинской области

Сотрудники Усть-Катавского вагоностроительного завода нашли способ сцеплять несколько низкопольных вагонов трамвая. Об этом рассказали в пресс-службе «Роскосмоса», в группу которого входит завод.

— Для того, чтобы синхронизировать работу электрических цепей, применяют так называемые межвагонные кабели. В низкопольных трамвайных вагонах это связано с определенными трудностями из-за особенности конструкции вагона. Конструкторы нашли решение, — объяснили в пресс-службе корпорации.

Как объяснили в «Роскосмосе», инженеры завода смогли найти способ как синхронизировать два или более низкопольных трамвайных вагона, позволяя всему составу разгоняться и тормозить.

Напомним, что утром 23 сентября в Челябинске трамвай сошел с рельсов. Инцидент произошел неподалеку от торгового комплекса «Башня», на пересечении улиц Горького и Салютной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru