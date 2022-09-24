В Челябинской области разработали трехвагонные низкопольные трамваи

Фото: пресс-служба миндортранса Челябинской области
Сотрудники Усть-Катавского вагоностроительного завода нашли способ сцеплять несколько низкопольных вагонов трамвая. Об этом рассказали в пресс-службе «Роскосмоса», в группу которого входит завод.
— Для того, чтобы синхронизировать работу электрических цепей, применяют так называемые межвагонные кабели. В низкопольных трамвайных вагонах это связано с определенными трудностями из-за особенности конструкции вагона. Конструкторы нашли решение, — объяснили в пресс-службе корпорации.
Как объяснили в «Роскосмосе», инженеры завода смогли найти способ как синхронизировать два или более низкопольных трамвайных вагона, позволяя всему составу разгоняться и тормозить.
Напомним, что утром 23 сентября в Челябинске трамвай сошел с рельсов. Инцидент произошел неподалеку от торгового комплекса «Башня», на пересечении улиц Горького и Салютной.
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