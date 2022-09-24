В челябинском городе к 90 частным домам бесплатно подадут газ

Сейчас идут работы по проведению труб. Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска

Власти Магнитогорска рассказали о том, что 90 домов в местном поселке Новотуковый подключат к газу по программе бесплатной догазификации. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

— Всего по поселку будет проложено 3,5 километра наружного и подземного газопровода. Представитель подрядной организации Александр Садчиков рассказал, что методом горизонтального бурения уже 130 метров трубы уложены под рекой Башик, — объяснили в администрации.

Сейчас идет разводка сети по улицам поселка. Всего же в этом году жители Магнитогорска подали больше тысячи заявок на бесплатную догазификации. Они будут реализованы к 2024 году.

Ранее в нескольких городах Челябинской области перенесли начало отопительного сезона. Так, в Миассе тепло в дома дадут раньше из-за грядущего похолодания.

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