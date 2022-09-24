«Не удалось реализовать потенциал»: «Трактор» расторг контракт с Эмилем Гариповым

В прошлом сезоне Гарипов провел один матч на «ноль» против родного казанского «Ак Барса». Фото: ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» расторг контракт с вратарем Эмилем Гариповым. Ранее 31-летнего голкипера выставили на драфт отказов. Теперь контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

— Эмиль Гарипов продолжит карьеру в другом клубе КХЛ. В силу определенных причин Эмилю не удалось до конца реализовать свой потенциал в Челябинске. Хочется поблагодарить его за время, проведенное в «Тракторе», за вклад в бронзовые медали прошлого сезона, а также пожелать удачи в дальнейшей карьере, — прокомментировал генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин.

В прошлом сезоне Эмиль Гарипов сыграл в 14 матчах, одержал семь побед при коэффициенте надежности 2.78 и проценте отраженных бросков 91.1. Также на его счету был один матч на «ноль» против казанского «Ак Барса», чьим воспитанником является Эмиль Гарипов. В составе черно-белых голкипер стал обладателем бронзы Чемпионата КХЛ 2021/22.

31 октября прошлого года стал лучшим игроком дня в КХЛ. Он отразил 41 бросок «Ак Барса», установив личный рекорд по числу сэйвов в матче на «ноль» и получил 41% голосов болельщиков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В начале сентября «Трактор» подписал контракт с 34 летним вратарем Эндрю Хэммондом из Канады. 20 сентября он прибыл в Челябинск, проведя в пути около двух суток.

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