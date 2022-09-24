Жители 9 городов и районов Челябинской области смогут проголосовать в Сатке во второй день референдумов

Беженцев сегодня ждут на избирательных участках в Сатке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области продолжаются референдумы для граждан ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей о присоединении их регионов к России. Сегодня, 24 сентября, избирательная комиссия работает в Сатке.

— Члены комиссий референдумов выехали в город Сатка для предоставления возможности голосования гражданам ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, проживающих в городе и ближайших населённых пунктах, — объяснили в пресс-службе облизбиркома.

Проголосовать в Сатке смогут также жители освобожденных территорий, которые сейчас живут Ашинском, Кусинском, Уйском и Катав-Ивановском районах, а также в Златоусте, Миассе, Трехгорном и Усть-Катаве.

Избирательный участок в Челябинске также продолжит свою работу. Он будет работать с 10 до 18 часов в ДК имени Колющенко.

Напомним, что ранее сотрудники УИК, которые будут проводить референдум в Челябинской области, рассказали о том, что опасаются давления на голосовании со стороны Украины.

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