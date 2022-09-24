Пострадали две женщины: в Копейске загорелась старая двухэтажка

Фото: Подслушано Копейск/vk.com

В Копейске случился пожар в двухэтажке на улице Кузнецова. Фотографиями делятся очевидцы в на странице «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что горит деревянный пристрой-балкон.

— В этих бараках электропроводка вся как порох. А начни ее менять весь дом рухнет от одного удара по стене. Сносить давно пара эту рухлядь и людей переселять. Или ждать надо когда трагедий больше станет? — возмущается Оксана.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в настоящее время пожар локализован:

— Эвакуировано пять человек, в том числе один ребенок. По предварительным данным две женщины пострадали.

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