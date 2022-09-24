В Челябинске мужчина украл из магазина 13 упаковок сыра

Фото: ГУ МВД по Челябинской области
В Челябинске задержали вора, укравшего из магазина 13 упаковок сыра на 4 тыс. рублей. Злоумышленника заметили руководители службы участковых — врио начальника Ринат Хамматов и его заместитель Ольга Каширина.
Они проезжали на служебном автомобиле по улице Солнечной и обратили внимание на мужчину, который выскочил из магазина с пакетом в руках. Заподозрив неладное, полицейские перекрыли ему путь. И не ошиблись: сыр был украден.
Мужчину доставили в отдел полиции «Курчатовский». Задержанному 47 лет, и он уже был судим. Теперь ему грозит еще два года лишения свободы по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ).
Украденный сыр уже вернули владельцу магазина.
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