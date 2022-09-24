В Челябинской области на время закрыли доступ к комплексу «Пороги»

Фото: пресс-служба администрации Саткинского муниципального района

В Сатке на неопределенный срок закрыли проход к местной достопримечательности — комплексу «Пороги». Это следует из приказа госкомитета по охране объектов культурного наследия Челябинской области.

— Приостановить доступ граждан к объекту культурного наследия регионального значения «Комплекс «Пороги» до окончания проведения работ по его сохранению, — указано в документе.

Сам комплекс «Пороги» — плотина на Порожской ГЭС на реке Большая Сатка. Он был построен еще в 19 веке. Согласно указу, «Пороги» нельзя будет посетить до окончания работ.

Ранее мэрия Челябинска организовала аукцион по продаже здания недостроенной гостиницы в Курчатовском районе. Информация об этом появилась на сайте администрации.

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