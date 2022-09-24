Блогер Наталья Краснова об уроках полового воспитания: «Какая-нибудь Зинаида Петровна говорит, что секс — это плохо»

Наталья Краснова — педагог по образованию, мама двойняшек и блогер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тема уроков полового воспитания всегда вызывает бурные обсуждения. Нужны они или нет? Мы задали этот вопрос блогеру Наталье Красновой. Известная челябинка не только пишет книги об отношениях, а в свое время окончила Педуниверситет и даже работала по специальности.

— Если есть хорошие педагоги, да стоит. Иногда я слышу о том, что половое воспитание в школах заключается в том, что какая-нибудь Зинаида Петровна говорит, что секс — это плохо, всякие болезни… — рассказала Наталья Краснова на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM). — Надо ставить на преподавание людей, которые могут свободно говорить о сексе, которые не говорят «сЕкс».

Она отметила, что 11-классников не обманешь. И бывает такое, что школьник слушая учителя, начинает сомневаться, было ли у него то, о чем он рассказывает детям.

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