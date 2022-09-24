В Челябинске водитель «Ларгуса» протащил женщину по асфальту на несколько метров

Водитель высадил троих пассажиров на остановке. Фото: google.com/maps

В Металлургическом районе Челябинска водитель «Ларгуса» протащил по асфальту 53-летнюю женщину. Все произошло сегодня около 14:20 на остановке «Сталеваров». Инцидент сняла камера «Интерсвязи».

На записи видно, что машина некоторое время стоит у остановки, затем из нее выходят люди. Когда «Лада» отъезжает, один из пассажиров пытается остановить машину. Когда автомобиль отъезжает, на асфальте остается человек. Через некоторое время на место приезжают скорая и полиция.

— 61-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» высадил на остановке троих пассажиров, после чего начал движение. Женщине, которая вышла с переднего пассажирского места, прижало дверью одежду, не обратив на это внимания. В результате автомобиль, начав движение, протащил ее несколько метров. Пострадавшая получила травмы, — прокомментировали в ГИБДД Челябинска.

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