Челябинский избирательный участок проверила собака Империя

Собака проверяла участок на предмет взрывчатых веществ
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Челябинский избирательный участок в ДК имени Колющенко, где беженцы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей голосуют по референдуму о присоединении их регионов к России, проверила специальная собака на предмет бомб. Об этом рассказали в региональном избиркоме.
— Собака Империя проверила участок перед началом работы. Взрывчатых средств и опасных предметов не обнаружено, — объяснили в пресс-службе комиссии.
Участок будет работать до 27 сентября. Проголосовать смогут все граждан Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Сегодня в Сатку выехали члены избирательной комиссии. Проживающие там граждане ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также те, кто находятся в близких к городу районах, могут проголосовать на референдуме о присоединении их регионов к России.
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