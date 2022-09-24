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Общество24 сентября 2022 12:44

Челябинский избирательный участок проверила собака Империя

Да, это ее кличка
Андрей МОСКВИЧЕВ
Собака проверяла участок на предмет взрывчатых веществ

Собака проверяла участок на предмет взрывчатых веществ

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Челябинский избирательный участок в ДК имени Колющенко, где беженцы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей голосуют по референдуму о присоединении их регионов к России, проверила специальная собака на предмет бомб. Об этом рассказали в региональном избиркоме.

— Собака Империя проверила участок перед началом работы. Взрывчатых средств и опасных предметов не обнаружено, — объяснили в пресс-службе комиссии.

Участок будет работать до 27 сентября. Проголосовать смогут все граждан Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Сегодня в Сатку выехали члены избирательной комиссии. Проживающие там граждане ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также те, кто находятся в близких к городу районах, могут проголосовать на референдуме о присоединении их регионов к России.

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