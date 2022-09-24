Анонимность гарантируется: полиция просит помощи в поисках курьера, работавшего на мошенников в Челябинской области

«Курьер» прятал лицо за маской Фото: кадр с видео

Более 20 обращений от обманутых жителей зафиксировали в полиции Озерска. И все по одной схеме: «ваш родственник в беде».

— Просим всех, узнавших мужчину на видеокадрах, обратиться в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу пр. Ленина, 43 или по телефонам: +7 (351-30) 2-50-85, 102 или 02. Анонимность гарантируется, — сообщили в полиции Озерска.

Напомним, мошенники используют стандартную историю: родственник попал в беду, нужны деньги, чтобы закрыли дело или помочь пострадавшему. Злоумышленники все время на связи. Они не дают возможности положить трубку, чтобы человек осмыслил услышанное, созвонился с родственниками. Часто пожилые люди сами называют имена своих детей или внуков, а мошенники представляются ими.

Если поступил такой звонок, нужно немедленно бросить трубку. Перезвоните родственнику, от имени которого вам звонят, или обратитесь в полицию за уточнением информации.

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