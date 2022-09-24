Полиция Челябинска возбудила 9 уголовных дел из-за регистрации нелегальных мигрантов

Полицейские проверяли адреса, где могли жить мигранты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске возбудили девять уголовных дел, связанных с нарушениями закона о миграции. Об этом рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе регионального МВД.

— Полицейские проверяли адреса, где согласно документам зарегистрированы приезжие из других стран. Под прицелом были жилые квартиры, общежития и гостиницы. Челябинцы ставили на учет и регистрировали в паспортном столе мигрантов и россиян, но фактически жилье им не предоставляли, — объяснили в ведомстве изданию.

По итогу, возбуждено восемь уголовных дел за фиктивную регистрацию российских граждан и еще одно — за регистрацию мигрантов. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела в отношении имигранта, который подделал свои данные, чтобы попасть в Россию.

Кроме того, полицейские выявили 103 адмиистративных правонарушений закона о миграции. Нарушителям придется выплатить штрафы.

Ранее полиция возбудила уголовное дело из-за ситуации с жительницей Южноуральска, которая взяла кредит на 450 тысяч рублей и перевела все эти деньги на счет мошенников.

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