В Челябинской области мужчина потерял четыре пальца руки, попав под трамвай

Водитель пыталась затормозить, но полностью остановить вагон не получилось. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 24 сентября, в девятом часу вечера житель Златоуста возвращался домой и решил перейти трамвайные пути около остановки «Братье Кадомцевых». Место было неосвещенное и непредназначенное для перехода, а сам златоустовец не посмотрел по сторонам и попал под трамвай, сообщают в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Водитель трамвая пыталась экстренно затормозить, но остановить вагон не получилось. В итоге мужчина оказался заблокирован за первой колесной парой и потерял четыре пальца левой руки.

— Для оказания экстренной помощи врачам пришлось по земле подползать к пострадавшему под вагон. Спасатели Златоустовского отряда областной ПСС произвели деблокировку раненого, при помощи спинального щита эвакуировали его из-под трамвая, донесли до кареты и передали бригаде СМП, — сообщили в ПСС по Челябинской области.

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