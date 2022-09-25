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Происшествия25 сентября 2022 5:14

В Челябинской области мужчина потерял четыре пальца руки, попав под трамвай

Чтобы ему помочь, врачам пришлось ползти по земле
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Водитель пыталась затормозить, но полностью остановить вагон не получилось.

Водитель пыталась затормозить, но полностью остановить вагон не получилось.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 24 сентября, в девятом часу вечера житель Златоуста возвращался домой и решил перейти трамвайные пути около остановки «Братье Кадомцевых». Место было неосвещенное и непредназначенное для перехода, а сам златоустовец не посмотрел по сторонам и попал под трамвай, сообщают в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Водитель трамвая пыталась экстренно затормозить, но остановить вагон не получилось. В итоге мужчина оказался заблокирован за первой колесной парой и потерял четыре пальца левой руки.

— Для оказания экстренной помощи врачам пришлось по земле подползать к пострадавшему под вагон. Спасатели Златоустовского отряда областной ПСС произвели деблокировку раненого, при помощи спинального щита эвакуировали его из-под трамвая, донесли до кареты и передали бригаде СМП, — сообщили в ПСС по Челябинской области.

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