От коронавируса в Челябинской области умерли два человека

за сутки коронавирусом заразились 78 школьников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился еще у 1243 жителей, 78 из них – школьники. Такие данные приводит региональный минздрав. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 370 399 случаев заболевания COVID-19.

Из больниц выписали 962 человека. На лечении остаются 15186больных COVID-19 . За минувшие сутки умело два человека.

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