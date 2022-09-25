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Здоровье25 сентября 2022 5:19

От коронавируса в Челябинской области умерли два человека

Региональный минздрав опубликовал свежие данные заболеваемости
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
за сутки коронавирусом заразились 78 школьников.

за сутки коронавирусом заразились 78 школьников.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился еще у 1243 жителей, 78 из них – школьники. Такие данные приводит региональный минздрав. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 370 399 случаев заболевания COVID-19.

Из больниц выписали 962 человека. На лечении остаются 15186больных COVID-19 . За минувшие сутки умело два человека.

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