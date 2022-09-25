В Челябинской области поймали мужчину с полным рюкзаком конопли

Возбуждено уголовное дело. Фото: "КП" Архив

В Челябинской области задержали мужчину, который собирал вдоль дороги коноплю. Его заметил житель села Багряк и сообщил об этом в полицию. Сигнал передали сотрудникам ГИБДД, которые обнаружили мужчину в поле, сообщают в полиции области.

— Мужчину задержали в поле недалеко от автодороги «Багряк-Огнево», досмотрели и начли рюкзак, заполненный растениями темно-зеленого цвета со специфическим запахом. Изъятое вещество направили на экспертизу, по результатам которой установлено, что растение является коноплей, суммарная масса которой составила более 300 грамм, — сообщили в полиции.

Мужчина признался: собирал дикорастущую коноплю, чтобы изготовить для себя наркотическое средство. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления ч.2. ст.228 УК РФ. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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