С января вторичка в Челябинской области подорожала до 52,5 тысяч рублей за квадратный метр

В августе квартиру 33 кв.м. на вторичном рынке можно было купить за 1,7 млн рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За восемь месяцев стоимость квадратного метра в Челябинской области выросла на 9% - с 48,1 тыс. рублей до 52,5 тысяч рублей за квадратный метр. Такой статистикой поделились эксперты Домлика.

— Из исследования видно, что с апреля по май включительно цены на вторичную недвижимость в регионе немного снизились. Но летом стоимость отыграла весеннее падение и вновь начала расти, — говорится в исследовании.

Эксперты также отметили, что цена мало влияла на количество ипотечных сделок. Например, в мае вторичка была самой дешевой, но ипотеку оформляли нечасто, а вот в августе даже, несмотря на цену в 52,5 тыс. руб. за кв.м., сделок было в шесть раз больше.

— Статистика сервиса Домклик показывает, что цены на недвижимость в этом году почти не влияли на спрос. И несмотря на широкое распространение льготных программ для покупки квартир в новостройках, вторичная недвижимость в Челябинской области остается очень востребованной, — комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

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