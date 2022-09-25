У жителя Озерска Челябинской области изъяли поддельный алкоголь и сигареты на 100 тысяч рублей

Продукцию озерчанин продавал доверенным лицам. Фото: ГУ МВд по Челябинской области

Полицейские обнаружили в частном доме Озерска больше 300 бутылок алкоголя и столько же пачек сигарет без маркировки на сумму более 100 тысяч рублей. Как установили полицейские, товар он продавал доверенным лицам.

Как сообщили в полиции, в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело за организацию незаконной торговли дизельным топливом. Сейчас дознанием возбуждено еще одно уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ.

— За участие в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции жителю Озерска может грозить до трех лет лишения свободы. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех участников незаконного бизнеса, — сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

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