Южноуралец так хотел интима, что отдал мошенникам 45 тысяч рублей

Мужчина даже пытался вернуть свои деньги, но ничего не вышло. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Жителю Чебаркуля Челябинской области так хотелось интима после распития алкоголя, что он поддался на уловку сайта приватных знакомств. Мужчина отдал мошенникам почти 45 тысяч рублей. Остался и без денег, и без желаемого.

— 41-летний южноуралец признался, что после распития спиртных напитков решил приятно провести время в женском обществе. Для этого он воспользовался сайтом, предлагавшим приватные услуги, и позвонил по указанному номеру телефона, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Девушка, ответившая по телефону, пригласила мужчину в "офис", попросив предоплату 2,5 тыс. рублей. А потом, пока разгоряченный мужчина добирался до указанного места, ему еще несколько раз звонили, требовали аванс, деньги за страховку. В общей сложности чебаркулец отдал больше 44 тысяч рублей. Когда он отказался от услуги и начал требовать возврата денег. Однако в трубке телефона услышал лишь грубости. А когда понял, что это мошенники, обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело ч.2. ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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