В Озерске Челябинской области на телефонных мошенников пожаловались сразу 20 человек

Чаще всего на уловки аферистов попадаются пожилые люди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Озерске Челябинской области 20 человек пожаловались в полицию на звонки якобы от «попавших в ДТП родственников». Деньги просили и на лечение, и на решение других вопросов, связанных с освобождением от ответственности. Две пенсионерки 88 и 85 лет поверили аферистам и передали «курьеру» 500 и 365 тысяч рублей.

— В настоящее время сотрудники полиции работают над установлением его личности, — сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Еще две жительницы Миасса перевели такую же сумму на «безопасный счет». По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курганец помог полиции задержать «курьера» телефонных мошенников из Челябинской области

Хватит уже: в Челябинской области объявили бой телефонным мошенникам

Такого еще не было! В Челябинской области появились новые схемы телефонного мошенничества

«Бабушка, я попала в ДТП»: жительница Челябинской области помогла полицейским поймать курьера, работавшего на телефонных мошенников

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.